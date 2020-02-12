Altınordu'nun Başkanı Seyit Mehmet Özkan: Yabancı oyuncu oynatmayan tek kulübüz - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
12 Şubat 2020, Çarşamba
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Altınordu'nun Başkanı : Yabancı oyuncu oynatmayan tek kulübüz

Altınordu'nun Başkanı Seyit Mehmet Özkan: Yabancı oyuncu oynatmayan tek kulübüz

1'inci Lig'de mücadele eden Altınordu'nun başkanı , ligdeki durumları hakkında açıklama yaparken esas hedeflerinin ülke futboluna oyuncu kazandırmak olduğunu söyledi.

Altınordu'nun amacının genç oyuncuları vitrine çıkarmak olduğunu belirten Başkan , "A takımla ilgilenmiyorum, o yüzden düşme hattı falan söz konusu değil. A takım, oyuncu yetiştirmekte bizim vitrinimizdir. O vitrinde biz şu an 3 tane 15-16 yaşında oyuncumuzu oynatmaktan gurur duyuyoruz. Herkesin her şeyi yapması beklenemez. Biz bu topraklarda yetiştirici kulüp olarak rol model olmak istiyoruz, bunun da böyle sıkıntıları var."

"BİZİM BİR OYUN PLANIMIZ VAR"

"Biz 'de yabancı oyuncu oynatmayan tek kulübüz, bunun yanında da hiçbir zaman şampiyonluk hedefiyle oynamayan tek kulübüz. Çünkü Türkiye'de şampiyonluğa oynayıp da sonra isimleri kabristanında olan bir sürü kulüp var. Futbol kabristanında bu kadar mevtamız varken herkesin şampiyonluğa oynamasını beklemeyelim. Bizim bir oyun planımız var, üç santralli oyun. Bunu biz U15'ten A takıma kadar hepsine yapıyoruz. Tabii yeni oyun sistemini oturtmak kolay değil, biz de yavaş yavaş oturtmaya başladık. Öyle klasmanın 17'ncisi, 15'incisi, 4'üncüsü, 3'üncüsü bizim için hiç öyle şeyler yok. Varacağımız liman belli delikanlı, önemli olan yolculuktur. Bu yolculukta da önemli olan varacağın limana gitmektir. Başka limanlara sapmadan yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

"RAVİL İÇİN AVRUPA'NIN ÖNEMLİ KULÜPLERİYLE İLETİŞİMDEYİZ"

Genç oyuncularının sürekli izlendiğine dikkat çeken Özkan, "Biz almıyoruz. Çünkü bizim şu anda akademimizde kendi yetiştirmiş olduğumuz öz kaynak sporcularımızla ilgili onların opsiyonları var. Eğer dışarıdan oyuncu almaya kalkarsak ancak ve ancak pozisyon eksiğimiz olursa alırız. Onun dışında alamayız çünkü kendimiz yetiştiriyoruz zaten. Şu anda oynayan 16 yaşındaki ümit milli oyuncumuz, sol stoper Ravil'le ilgili Avrupa'nın en ünlü kulüpleriyle temas halindeyiz. 5-6 kulüple flört ediyoruz, onlar Ravil'i gelip sürekli izliyorlar ve muhtemelen 18 yaşından sonra bu transfer olabilir. Ama belli olmaz Ravil'i erken alıp Ligi'nde oynatıp sonra 'e atabilirler. Biz Avrupa bölgesine oyuncu göndermeyi kendimize misyon edindik, çocuklarımız da bunu biliyorlar. Bu futbol sayesinde Türkiye'nin de medeniyet torbasına bir şeyler atabileceğini ispat etmeye çalışıyoruz" dedi.

  1. 12.02.2020
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