Altınordu'dan transfer hamlesi!
TFF 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu'da yönetim forvet Kemal Rüzgar'la yeniden anlaşmak için masaya oturmaya hazırlanıyor.
Kırmızı-lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek gurbetçi santrfora yeni bir teklif sunacak. Bu sezon ilk yarıda sakatlığının da etkisiyle fazla forma şansı bulamayan Kemal, ikinci yarıda tamamen iyileşerek son 2 maçta ilk 11'de oynadı.
Sakatlığı nedeniyle az forma giymesine rağmen attığı 7 golle takımın en skorer ismi olan 24 yaşındaki golcünün yuvada kalıp kalmayacağı merak konusu oldu. Kemal, geçen sezon da kırmızı-lacivertli formayla ilk yılında 2 gol atıp sakatlanarak sezonu kapatmıştı. Öte yandan Altınordu'da sakatlığı bulunan Oğulcan ve Kerim, cuma günü İzmir'de oynanacak Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek.
- 12.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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