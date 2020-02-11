Erzurum erteleme maçında Keçiörengücü'nü tek golle devirdi
TFF 1. Lig'in 21. haftasında kar yağışı nedeniyle ertelenen karşılaşmada BB Erzurumspor, konuk ettiği Keçiörengücü'nü 1-0 yendi. İlk yarısında gol çıkmayan mücadelenin 65. dakikasında Erzurum, tehlikeli geldi. Sağ taraftan Murat'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Oltan'ın sert vuruşu üstten dışarı çıktı. 67'de Emrah'ın sağdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Pote, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0. 78'de kullanılan serbest vuruşta Abdülkadir'in ortasına iyi yükselen Samet'in kafa vuruşu üsten dışarı çıktı. Kalan sürede başka gol sesi çıkmayınca Pote'nin tek golüyle kazanan Dadaşlar, 38 puana yükseldi ve lider Hatay'a bir adım daha yaklaştı. 29 puanda kalan Keçiören ise play-off yarışında yara aldı.
- 11.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Dadaş'ı Pote uçurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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