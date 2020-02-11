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11 Şubat 2020, Salı
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Çotanak inanıyor

Çotanak inanıyor

Giresunspor , gelecek hafta oynayacakları Karagümrük maçında 3 puan alacaklarını söyledi.

Giresunspor , gelecek hafta oynayacakları Karagümrük maçında 3 puan alacaklarını söyledi. Antrenman sahasının karla kaplı olduğunu ifade eden Kutlu, "Bu sebeple çalışmaları 'da sürdüreceğiz. Karagümrük maçı zor olacak ama 3 puanı alacağız" dedi.
  1. 11.2.2020
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