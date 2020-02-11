Çotanak inanıyor
Giresunspor teknik direktörü Hakan Kutlu, gelecek hafta oynayacakları Karagümrük maçında 3 puan alacaklarını söyledi.
Giresunspor teknik direktörü Hakan Kutlu, gelecek hafta oynayacakları Karagümrük maçında 3 puan alacaklarını söyledi. Antrenman sahasının karla kaplı olduğunu ifade eden Kutlu, "Bu sebeple çalışmaları İstanbul'da sürdüreceğiz. Karagümrük maçı zor olacak ama 3 puanı alacağız" dedi.
- 11.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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