Altınordu’ya teselli
Eskişehir'e 3-0 yenilen Altınordu, puan cetvelinde altında yer alan üç takımın haftayı puansız kapatmasıyla teselli buldu.
- 11.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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