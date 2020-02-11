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11 Şubat 2020, Salı
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’ya teselli

Altınordu’ya teselli

'e yenilen , puan cetvelinde altında yer alan üç takımın haftayı puansız kapatmasıyla teselli buldu.

'e yenilen , puan cetvelinde altında yer alan üç takımın haftayı puansız kapatmasıyla teselli buldu. Ligde 23 puanda kalan ekibinin, ve 'la arasındaki puan farkının erimemesi İzmir ekibini sevindirdi.
  1. 11.2.2020
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