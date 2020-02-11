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11 Şubat 2020, Salı
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ezber bozdu

Altay ezber bozdu

Kümede kalma mücadelesi veren 'yu 2-1 yenerek play-off hattındaki yerini koruyan , bu sezon ilk kez geriye düştüğü bir maçı çevirmeyi başardı.

Kümede kalma mücadelesi veren 'yu 2-1 yenerek play-off hattındaki yerini koruyan , bu sezon ilk kez geriye düştüğü bir maçı çevirmeyi başardı. Siyah- beyazlı ekibin teknik adamı Ali Tandoğan, "Çalıştıklarımızı sahaya yansıttık. Daha çok maç var. Adım adım gideceğiz" diye konuştu.
  1. 11.2.2020
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