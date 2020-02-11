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11 Şubat 2020, Salı
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kaçtı Menemen yakaladı

Akhisarspor kaçtı Menemen yakaladı

1. Lig'de 21'inci haftanın kapanış maçında ile Menemenspor 2-2 berabere kaldı.

1. Lig'de 21'inci haftanın kapanış maçında ile Menemenspor 2-2 berabere kaldı. Akhisar'ın gollerini 2'de Onur Ayık ve 67'de Cikalleshi attı. 2-0 geriden gelen Menemen, 78'de Özkan ve 89'da Mehmet Boztepe'nin attığı gollerle 1 puanı kurtardı.
  1. 11.2.2020
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