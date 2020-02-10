Erzurumspor ertelenen maçta galip gelmeyi başardı!
TFF 1. Lig'in 21. haftasında kar yağışı nedeniyle bugüne ertelenen karşılaşmada Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un "Erken tanı hayat kurtarır" pankartıyla çıktığı maç, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında yaklaşık 15 derece ölçüldüğü statta çok sayıda Erzurumsporlu taraftar takımlarına destek verdi.
- 10.02.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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