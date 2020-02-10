Erzurumspor ertelenen maçta galip gelmeyi başardı! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
10 Şubat 2020, Pazartesi
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Erzurumspor ertelenen maçta galip gelmeyi başardı!

Erzurumspor ertelenen maçta galip gelmeyi başardı!

1. Lig'in 21. haftasında kar yağışı nedeniyle bugüne ertelenen karşılaşmada , konuk ettiği Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.

'un "Erken tanı hayat kurtarır" pankartıyla çıktığı maç, 'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında yaklaşık 15 derece ölçüldüğü statta çok sayıda Erzurumsporlu taraftar takımlarına destek verdi.

  1. 10.02.2020
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