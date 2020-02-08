Zorlu geçiyor - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
08 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Zorlu geçiyor

Zorlu geçiyor

Zorlu geçiyor

Play-off hattındaki yerini korumak isteyen Altay, yarın taraftarı önünde 'yu mağlup etmeyi hedefliyor.

Play-off hattındaki yerini korumak isteyen Altay, yarın taraftarı önünde 'yu mağlup etmeyi hedefliyor. Puanların birbirine yakınlığına değinen teknik direktör Ali Tandoğan, "Önümüzde uzun bir süre var. Ligin ikinci yarısı beklediğimizden zorlu geçiyor. İlk yarıda takımlar daha rahattı, şimdi hepsi istekli. Bize karşı farklı oynuyorlar. Bu maçı da kazanacağız" diye konuştu.
  1. 8.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Zorlu geçiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN