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08 Şubat 2020, Cumartesi
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Samsun’dan iyisi yok

Samsun’dan iyisi yok

'un lideri Samsun, istatistiklerde 'nin zirvesine çıktı.

'un lideri Samsun, istatistiklerde 'nin zirvesine çıktı. İç sahada en çok puan toplayan (29) takım olan kırmızıbeyazlılar, liglerin en az gol yiyen ekibi (8) olarak da dikkat çekti.
  1. 8.2.2020
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