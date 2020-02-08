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08 Şubat 2020, Cumartesi
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hazır kıta

Eskişehir hazır kıta

Son haftaların formda ekibi , Altınordu maçının hazırlıklarını tamamladı.

Son haftaların formda ekibi , Altınordu maçının hazırlıklarını tamamladı. Bugün taraftarı önünde kazanmak isteyen kırmızı-siyahlılar, son idmanında taktik bir çalışma gerçekleştirdi. Maç saatini bekleyen Es-Es
  1. 8.2.2020
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