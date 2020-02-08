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08 Şubat 2020, Cumartesi
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Bal-Kes’e Okan jesti

Bal-Kes’e Okan jesti

'in, transferinde 'e jest yaptığı ortaya çıktı.

'in, transferinde 'e jest yaptığı ortaya çıktı. Bal-Kes, bonservis bedeli olmamasına rağmen 350 bin TL ödeyen Demir'in başkanı Murat Sancak'a teşekkür etti.
  1. 8.2.2020
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