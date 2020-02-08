Adana Demirspor Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'in 21. haftasında büyük heyecana sahne olacak bir derbi mücadelesi yaşanacak. Bugün 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda iki ezeli rakip Adana Demirspor ve Adanaspor kozlarını paylaşıyor. Zorlu karşılaşma öncesi Demirspor 31 puanla ligde 4. sırada yer alırken, Adanaspor ise 17 puanla küme düşme hattının hemen üstünde bulunuyor. İki takımın da hedefi mutlak galibiyet...

ADANA DEMİRSPOR-ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor'un, Adanaspor'u 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda konuk edeceği maç bugün saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 Max kanalından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede hakem Hakan Ceylan düdük çalacak.

İKİ TAKIMIN DA HOCASI DEĞİŞTİ

Sezona teknik direktör Ümit Özat yönetiminde başlayan Adana Demirspor, 3. hafta sonunda tecrübeli çalıştırıcı ile yollarını ayırdı ve göreve Uğur Tütüneker'i getirdi. Tütüneker de mavi-lacivertli takımın başındaki ilk resmi maçına yine bir Adana derbisinde çıkmış ve müsabaka golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı. Adanaspor ise sezona Levent Eriş ile başladı. İstenen sonuçların elde edilmemesinin ardından 57 yaşındaki teknik adamla yollarını ayıran turuncu-beyazlı ekip takımın başına Engin İpekoğlu'nu getirdi ancak bu dönem de istifa kararıyla sonuçlandı. Adanaspor'u şu an "nöbetçi hoca" Eyüp Arın çalıştırıyor. Tecrübeli antrenör, Adanaspor'un başına 19. kez geçerek dikkat çeken bir istatistiğe imzasını attı.

DEMİRSPOR'UN SÜPER LİG İDDİASI SÜRÜYOR

Mavi-lacivertli ekip, ligde çıktığı son 5 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik aldı. Son 5 haftada topladığı 13 puanla ligde 4. sıraya yükselen ve toplamda 31 puana ulaşan Adana Demirspor, play-off potasında yer alıyor. Sezona "şampiyonluk" parolasıyla başlayan Akdeniz ekibi, gelecek sene Süper Lig'de boy göstermek istiyor. Adanaspor ise geçen hafta Osmanlıspor karşısında aldığı galibiyetle düşme potasının bir basamak üzerine yükseldi. Takımın bu sezonki hedefi, ligi küme düşme hattının üzerinde tamamlamak. Demirspor tam 25, Adanaspor ise 3 yıldır Süper Lig özlemi çekiyor.

DERBİYE ÖZEL KOREOGRAFİ

Bu arada derbiye ev sahipliği yapacak olan Adana Demirspor'un taraftarları bu maça özel bir koregrafi hazırlıyor. Bazı taraftarlar sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla mücadelede bir sürpriz yapacaklarının sinyallerini verdiler.

GALİBİYETLERDE ADANASPOR ÖNDE

Adana'nın iki köklü takımı arasında geride kalan 60 resmi maçta Adanaspor 22, Adana Demirspor 15 galibiyet aldı, 23 karşılaşma berabere sonuçlandı. Liglerdeki 57 maçta Adanaspor 20, Adana Demirspor 14 galibiyet elde etti, 23 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Türkiye Kupası'ndaki 3 maçın 2'sinde turuncu-beyazlı Adanaspor, birinde mavi-lacivertli Adana Demirspor galibiyete ulaştı.

SON MAÇLARLA BERABERLİK ÇIKIYOR

Adana Demirspor, turuncu-beyazlı takım karşısında en farklı galibiyetini 1995-1996 sezonunda 5-1'lik skorla elde etti. Adanaspor ise 1988-1989'da mavi-lacivertlileri 3-0 yenmeyi başardı. TFF 1. Lig'de geçen sezon Adana Demirspor'un ev sahipliğini yaptığı maç 1-1, Adanaspor'un ev sahibi olduğu karşılaşma ise golsüz beraberlikle tamamlandı. Bu sezonun 4. haftasında oynanan derbi maç da golsüz sonuçlandı.