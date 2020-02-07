Hatay farkı arttırmayı hedefliyor
Haftanın açılışında Karagümrük'e konuk olacak Hatayspor, hazırlıklarını tamamladı.
Haftanın açılışında Karagümrük'e konuk olacak Hatayspor, hazırlıklarını tamamladı. Bulundukların konumu korumak istediklerini belirten teknik direktör Bayram Toysal, amacın puan farkını açmak olduğunu dile getirdi.
- 7.2.2020
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