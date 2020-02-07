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07 Şubat 2020, Cuma
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farkı arttırmayı hedefliyor

Hatay farkı arttırmayı hedefliyor

Haftanın açılışında Karagümrük'e konuk olacak Hatayspor, hazırlıklarını tamamladı.

Haftanın açılışında Karagümrük'e konuk olacak Hatayspor, hazırlıklarını tamamladı. Bulundukların konumu korumak istediklerini belirten teknik direktör Bayram Toysal, amacın puan farkını açmak olduğunu dile getirdi.

  1. 7.2.2020
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