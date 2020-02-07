Altay’da hücum mesaisi
Son haftalarda hücumda sıkıntı yaşadıklarını tespit eden Altay teknik direktörü Ali Tandoğan, oyunculara ekstra çalışmalar yaptıracak.
Son haftalarda hücumda sıkıntı yaşadıklarını tespit eden Altay teknik direktörü Ali Tandoğan, oyunculara ekstra çalışmalar yaptıracak. Forvetleri motive etmeleri gerektiğinin altını çizen Tandoğan, "Santrfor ve kanatlara daha fazla idman yaptırmalıyız" dedi.
- 7.2.2020
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