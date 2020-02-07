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07 Şubat 2020, Cuma
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’da hücum mesaisi

Altay’da hücum mesaisi

Son haftalarda hücumda sıkıntı yaşadıklarını tespit eden , oyunculara ekstra çalışmalar yaptıracak.

Son haftalarda hücumda sıkıntı yaşadıklarını tespit eden , oyunculara ekstra çalışmalar yaptıracak. Forvetleri motive etmeleri gerektiğinin altını çizen Tandoğan, "Santrfor ve kanatlara daha fazla idman yaptırmalıyız" dedi.
  1. 7.2.2020
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