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06 Şubat 2020, Perşembe
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Menemenspor kurban kesti

Menemenspor kurban kesti

 son 4 maçını kaybeden , kötü gidişatı durdurmak için kurban kesti.

son 4 maçını kaybeden , kötü gidişatı durdurmak için kurban kesti. Pazartesi günü Akhisar ile karşılaşacak ekibi, antrenman öncesi kurban keserek dua etti. Devre arasına 2. sırada giren sarı-lacivertliler, şu anda 10. basamakta yer alıyor.

  1. 6.2.2020
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