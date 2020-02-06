Menemenspor kurban kesti

Ligdeki son 4 maçını kaybeden Menemen, kötü gidişatı durdurmak için kurban kesti. Pazartesi günü Akhisar ile karşılaşacak İzmir ekibi, antrenman öncesi kurban keserek dua etti. Devre arasına 2. sırada giren sarı-lacivertliler, şu anda 10. basamakta yer alıyor.