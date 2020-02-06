Bursa’ya pes etmek yakışmaz

Eskişehir'e evinde 1-0 mağlup olan Bursaspor'da Özer Hurmacı ders çıkaracaklarını söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Üzüldük ama futbolda pes etmek yoktur. Belki bu mağlubiyet sayesinde kalan 14 maçı kazanacağız. İnşallah bu maç bize öyle bir vesile olur ki sezon sonunda o çocuklara tekrardan teşekkür ederiz" dedi.