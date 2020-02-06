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06 Şubat 2020, Perşembe
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’ya pes etmek yakışmaz

Bursa’ya pes etmek yakışmaz

'e evinde 1-0 mağlup olan 'da ders çıkaracaklarını söyledi.

'e evinde 1-0 mağlup olan 'da ders çıkaracaklarını söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Üzüldük ama futbolda pes etmek yoktur. Belki bu mağlubiyet sayesinde kalan 14 maçı kazanacağız. İnşallah bu maç bize öyle bir vesile olur ki sezon sonunda o çocuklara tekrardan teşekkür ederiz" dedi.

  1. 6.2.2020
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