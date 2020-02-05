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05 Şubat 2020, Çarşamba
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'un derdi gol

Akhisarspor'un derdi gol

1'inci Lig'de Altınordu yenilgisiyle 16 maç sonra ilk kez Play-Off hattının dışına çıkan , gol yollarındaki krize çözüm arıyor. 6 maçtır gol atamayan, sezonun ikinci yarısındaki 3 maçta ağları hiç sarsamayan yeşil-siyahlılar, bu periyotta 3 beraberlik, 3 yenilgiyle ağır darbe aldı.

ve Altınordu'ya üst üste yenilip bu sezon ilk kez 2 haftayı puansız geçen 'da takımın başında ilk maçına Altınordu karşısında çıkan teknik direktör , golcülerle özel olarak ilgileniyor. Akhisarspor'da 8 golle takımın en skorer ismi olan , 5 gollü Cikalleshi ve 4 gol atan Erhan 6 haftadır suskun.

  1. 05.02.2020
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