Tandoğan eski takımına sitem etti
Balıkesir'den golsüz beraberlikle dönen Altay'da, teknik direktör Ali Tandoğan Balıkesir taraftarına sitem etti.
Balıkesir'den golsüz beraberlikle dönen Altay'da, teknik direktör Ali Tandoğan Balıkesir taraftarına sitem etti. Yaklaşık iki ay önce Bal-Kes'ten olaylı bir şekilde ayrılan Tandoğan, "Ayrılırken tüm alacaklarımı bırakmama rağmen tribünlerin hakaretleri gerçekten çok üzdü. Yaptığımız fedakarlıklar hiçe sayıldı. Bana ettiğiniz küfürler için üzüleceksiniz" diye konuştu.
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Çekilin yoldan Fırtına geliyor
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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Fbfb Seninle çok zor
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