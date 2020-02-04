Tandoğan eski takımına sitem etti

Balıkesir'den golsüz beraberlikle dönen Altay'da, teknik direktör Ali Tandoğan Balıkesir taraftarına sitem etti. Yaklaşık iki ay önce Bal-Kes'ten olaylı bir şekilde ayrılan Tandoğan, "Ayrılırken tüm alacaklarımı bırakmama rağmen tribünlerin hakaretleri gerçekten çok üzdü. Yaptığımız fedakarlıklar hiçe sayıldı. Bana ettiğiniz küfürler için üzüleceksiniz" diye konuştu.