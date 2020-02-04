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04 Şubat 2020, Salı
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Tandoğan eski takımına sitem etti

Tandoğan eski takımına sitem etti

Balıkesir'den golsüz beraberlikle dönen Altay'da, taraftarına sitem etti.

Balıkesir'den golsüz beraberlikle dönen Altay'da, taraftarına sitem etti. Yaklaşık iki ay önce Bal-Kes'ten olaylı bir şekilde ayrılan Tandoğan, "Ayrılırken tüm alacaklarımı bırakmama rağmen tribünlerin hakaretleri gerçekten çok üzdü. Yaptığımız fedakarlıklar hiçe sayıldı. Bana ettiğiniz küfürler için üzüleceksiniz" diye konuştu.

  1. 4.2.2020
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