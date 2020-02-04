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04 Şubat 2020, Salı
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Çotanak inanıyor

Çotanak inanıyor

’a karşı zaferi kaçırdıklarını belirten Giresun başkanı Sacit Eren, gelecek haftalar için umutlu olduğunu söyledi.

1. Lig'in 20. haftasında Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Giresunspor'un başkanı Sacit Ali Eren, galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Kazanma adına her şeyi yaptıklarını, ancak şanssızlık nedeniyle sahadan istedikleri sonuçla ayrılamadıklarını vurgulayan Eren, şöyle konuştu: "İstediğimiz galibiyeti bir türlü elde edemedik. Kazanabileceğimiz bir maçtı, bunu başaramadık. Galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Gelecek haftalar için umutluyuz. Daha iyi sonuçlar elde ederek hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz."

  1. 4.2.2020
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