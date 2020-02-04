Çotanak inanıyor

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Giresunspor'un başkanı Sacit Ali Eren, galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Kazanma adına her şeyi yaptıklarını, ancak şanssızlık nedeniyle sahadan istedikleri sonuçla ayrılamadıklarını vurgulayan Eren, şöyle konuştu: "İstediğimiz galibiyeti bir türlü elde edemedik. Kazanabileceğimiz bir maçtı, bunu başaramadık. Galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Gelecek haftalar için umutluyuz. Daha iyi sonuçlar elde ederek hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz."