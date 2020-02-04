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04 Şubat 2020, Salı
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Manisa’da

Cihat Arslan Manisa’da

2. Lig 'ta zirve takibini sürdüren Manisa FK, 'in ayrılığının ardından boşalan teknik direktörlük koltuğuna 'ı getirdi.

2. Lig 'ta zirve takibini sürdüren Manisa FK, 'in ayrılığının ardından boşalan teknik direktörlük koltuğuna 'ı getirdi. Son olarak Bosna ekibi Zenica'yı çalıştıran 49 yaşındaki teknik adam ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

  1. 4.2.2020
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