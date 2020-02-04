Boğa nefes aldı

TFF 1. Lig'de 20'nci haftanın kapanış maçında İstanbulsphor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. İlk yarısı 0-0 eşitlikle biten maçta goller ikinci devrede geldi. 53'te Issah, İstanbulspor'u 1-0 öne geçirdi. 84'te Cajic'in attığı golle skor 2-0 oldu. 90+3'te Glumac'ın golü Ümraniye'ye yetmedi. Boğalar, 4 maç sonra güldü.

'DEVAMIINI GETİRMELİYİZ'

İstanbulspor'un başında 3. maçına çıkan ve ilk galibiyetini alan teknik direktör Fatih Tekke, "Önemli bir virajı döndük. 3 puan bizi çok sevindirdi. Bunun devamı gelmeli" dedi.