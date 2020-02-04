Boğa nefes aldı
Sarı-siyahlılar, evinde konuk ettiği rakibini Issah ve Cajic’in golleriyle yenip 4 maçlık 3 puan özlemini sonlandırdı. Tekke ilk galibiyetini aldı.
TFF 1. Lig'de 20'nci haftanın kapanış maçında İstanbulsphor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. İlk yarısı 0-0 eşitlikle biten maçta goller ikinci devrede geldi. 53'te Issah, İstanbulspor'u 1-0 öne geçirdi. 84'te Cajic'in attığı golle skor 2-0 oldu. 90+3'te Glumac'ın golü Ümraniye'ye yetmedi. Boğalar, 4 maç sonra güldü.
'DEVAMIINI GETİRMELİYİZ'
İstanbulspor'un başında 3. maçına çıkan ve ilk galibiyetini alan teknik direktör Fatih Tekke, "Önemli bir virajı döndük. 3 puan bizi çok sevindirdi. Bunun devamı gelmeli" dedi.
- 4.2.2020
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Yorum
Zalkar Sergen Yalcin Besiktasimiza hayirli olsun
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Çekilin yoldan Fırtına geliyor
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Yorum
Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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Ersun Yanal: Son sözü Fenerbahçe söyleyecek
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Yorum
Fbfb Seninle çok zor
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