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04 Şubat 2020, Salı
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Boğa nefes aldı

Boğa nefes aldı

Sarı-siyahlılar, evinde konuk ettiği rakibini Issah ve ’in golleriyle yenip 4 maçlık 3 puan özlemini sonlandırdı. Tekke aldı.

1. Lig'de 20'nci haftanın kapanış maçında İstanbulsphor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. İlk yarısı 0-0 eşitlikle biten maçta goller ikinci devrede geldi. 53'te Issah, İstanbulspor'u 1-0 öne geçirdi. 84'te 'in attığı golle skor 2-0 oldu. 90+3'te Glumac'ın golü Ümraniye'ye yetmedi. Boğalar, 4 maç sonra güldü.

'DEVAMIINI GETİRMELİYİZ'

İstanbulspor'un başında 3. maçına çıkan ve alan teknik direktör , "Önemli bir virajı döndük. 3 puan bizi çok sevindirdi. Bunun devamı gelmeli" dedi.

  1. 4.2.2020
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