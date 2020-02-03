MAÇ SONUCU İstanbulspor 2-1 Ümraniyespor
TFF 1. Lig'in 20. haftasında İstanbulspor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda ağırladığı Ümraniyespor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek küme düşme potasından bir adım daha uzaklaştı.
TFF 1. Lig'in 20. haftasında İstanbulspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-siyahlı ekip 2-1 kazandı.
Bu skorun ardından İstanbulspor 23 puanla 13. sıraya yükselirken, Ümraniyespor 28 puanla 7. sırada yer aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken top ceza sahası dışında Issah'ın önünde kaldı. Issah'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
19. dakikada Alaaddin'in sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Glumac'ın kafasında meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
53. dakikada İbrahim'in ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Issah'ın yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
72. dakikada sol kanatta topla buluşan Ali Dere'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
76. dakikada sol tarafta topla buluşan Muhammed Enes'in verdiği pasta topla buluşan Issah'ın gelişine yaptığı vuruşu kaleci Burak kornere çeldi.
84. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Eslem'in şutunu kaleci Burak oyun alanı içine çeldi. Dönen topla ceza sahası içinde buluşan Cajic'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
90+3. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Glumac'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
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