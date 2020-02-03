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03 Şubat 2020, Pazartesi
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'da düşüş devam ediyor

Akhisarspor'da düşüş devam ediyor

1. Lig'de mutlak şampiyonluk hedeflerken yaşadığı paraşütsüz düşüşe engel olamayan , 'ya da deplasmanında 2-0 yenilerek galibiyet hasretini 6 maça çıkardı. Bu 6 maçlık periyotta gol dahi atamayan yeşil-siyahlılar, 28 puanla 8'inci sıraya gerileyip aylar sonra Play-Off hattının dışına çıktı.

Ligde 5'inci haftada Hatayspor'u 3-1 yenerek zirveye kurulan Akhisar, 16 maç sonra yenilgisiyle kendisini Play-Off barajının dışında buldu. Ligin en tecrübeli ancak yaş ortalaması en yüksek takımlarından birine sahip olan, devre arasında kanalıyla gelen yasak nedeniyle takviye yapamayan yeşil-siyahlılarda teknik heyette yapılan hamle de ilk maçta sonuç vermedi.

Geçen hafta 'a evinde 1-0 yenildikten sonra 'la yollarını ayırıp 'nin en kariyerli isimlerinden, en çok kulüp çalıştıran teknik adamı 'ı takımın başına geçiren Akigo, Altınordu'ya teslim olup ilk kez üst üste 2 mağlubiyet aldı. Kötü gidişe pazartesi günü evinde Menemenspor önünde son vermek isteyen 'da Teknik Direktör Yılmaz Vural, birçok takımın kendileri gibi 28 puanda olduğunu hatırlatıp, "Diğer takımların aldığı sonuçlarla biraz teselli bulduk. Ligde bir kopma olmuyor. Her şartta Play-Off içinde kalmak durumundayız. Niyetimiz sıralama ne olursa olsun 'e çıkmak" açıklamasını yaptı.

  1. 03.02.2020
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