Keçiörengücü Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Keçiörengücü ve Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 20. haftasında karşı karşıya gelecek. Süper Lig için amansız bir mücadeleye giren her iki ekip de, alacağı 3 puanla zirve yarışına devam etmenin planlarını yapıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Keçiörengücü Adana Demirspor mücadelesinin gününü, saatini ve yayıncısını haberimizin detaylarından öğrenebilirsiniz.

SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'in 20. haftasında oynanacak Keçiörengücü Adana Demirspor mücadelesi saat 14:00'te başlayacak ve beIN Max 1'den naklen, canlı olarak ekranlara gelecek.

İSTATİSTİKLER

Boubacar Dialiba 4 golle Keçiörengücü takımının en golcü futbolcusu. Aias Aosman ise Adana Demir adına 4 gol kaydetti. Adana Demir son 4 maçta yenilmedi.

BİLETLER 1 DAKİKADA TÜKENDİ

Adana Demirspor'da Keçiörengücü hazırlıkları tamamlandı. Öğleden sonra tesislerde idmana başlayan mavi-lacivertli takımda sakatlığı geçen Traore takımla birlikte çalışmalara başladı. Teknik Direktör Uğur Tütüneker nezaretinde yapılan taktik çift kale maçta futbolcuların hırslı ve istekli oldukları gözlendi.

Karşılaşma için kafile akşam hava yolu ile Ankara'ya gitti. Son yapılan antrenmanı Başkan Murat Sancak ve yöneticilerde izledi. Tütüneker antrenman sırasında sık sık oyunu durdurarak futbolcularına uyarılarda bulundu.

Sarı kart cezalısı Volkan Şen, Keçiörengücü müsabakasında forma giyemeyecek.

Ayrıca cumartesi günü oynayacak olan karşılaşmanın misafir takım için ayrılan 451 bilet 1 dakika içerisinde tükendi. Adana Demirspor taraftarları çok kısa bir sürede biletleri satın alırken, misafir takım için ayrılan tribünün tamamen dolması bekleniyor.