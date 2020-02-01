Keçiörengücü Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?  - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
01 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Haberleri Keçiörengücü Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Keçiörengücü Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Ligde 20. hafta karşılaşmaları büyük bir heyecana sahip olmaya devam ediyor... Ankara ekibi Keçiörengücü ve Adana temsilcisi , Süper Lig'e çıkma yolunda tökezlemek istemiyor. 1. Lig'de 4. sırada bulunan Keçiörengücü ve 5. sıradaki Adana Demirspor'un kozlarını paylaşacağı bu keyif dolu mücadelenin saatini ve yayıncısını futbolseverler merak ediyor. Peki Keçiörengücü - Adana Demirspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

Keçiörengücü ve , TFF 1. Lig'in 20. haftasında karşı karşıya gelecek. Süper Lig için amansız bir mücadeleye giren her iki ekip de, alacağı 3 puanla zirve yarışına devam etmenin planlarını yapıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Demirspor mücadelesinin gününü, saatini ve yayıncısını haberimizin detaylarından öğrenebilirsiniz.

SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'in 20. haftasında oynanacak Keçiörengücü Adana Demirspor mücadelesi saat 14:00'te başlayacak ve beIN Max 1'den naklen, canlı olarak ekranlara gelecek.

İSTATİSTİKLER

Boubacar Dialiba 4 golle Keçiörengücü takımının en golcü futbolcusu. Aias Aosman ise adına 4 gol kaydetti. Adana Demir son 4 maçta yenilmedi.

BİLETLER 1 DAKİKADA TÜKENDİ

Adana Demirspor'da Keçiörengücü hazırlıkları tamamlandı. Öğleden sonra tesislerde idmana başlayan mavi-lacivertli takımda sakatlığı geçen Traore takımla birlikte çalışmalara başladı. Teknik Direktör Uğur Tütüneker nezaretinde yapılan taktik çift kale maçta futbolcuların hırslı ve istekli oldukları gözlendi.

Karşılaşma için kafile akşam hava yolu ile Ankara'ya gitti. Son yapılan antrenmanı Başkan Murat Sancak ve yöneticilerde izledi. Tütüneker antrenman sırasında sık sık oyunu durdurarak futbolcularına uyarılarda bulundu.

Sarı kart cezalısı Volkan Şen, Keçiörengücü müsabakasında forma giyemeyecek.

Ayrıca cumartesi günü oynayacak olan karşılaşmanın misafir takım için ayrılan 451 bilet 1 dakika içerisinde tükendi. Adana Demirspor taraftarları çok kısa bir sürede biletleri satın alırken, misafir takım için ayrılan tribünün tamamen dolması bekleniyor.

  1. 01.02.2020
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