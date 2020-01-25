Adana Demirspor Boluspor maçı gelirlerini deprem bölgesine gönderecek - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
25 Ocak 2020, Cumartesi
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maçı gelirlerini bölgesine gönderecek

Adana Demirspor Boluspor maçı gelirlerini deprem bölgesine gönderecek

1. Lig'de yarın sahasında ile karşılaşacak , maçın tribün gelirini, 'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki nedeniyle bölgede zarar gören vatandaşlara ulaştıracak.

Kulüpten yapılan açıklamada, nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Taraftara da çağrıda bulunulan açıklamada, "Yarın ile yapılacak müsabakanın gelirleri 'da yaşanan depremde zarar gören vatandaşlarımıza yardım amaçlı kullanılacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." denildi.

ile Boluspor, yarın saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

  1. 25.01.2020
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