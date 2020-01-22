Stadı kapatılan Eskişehirspor’un maçı Afyonkarahisar’a alındı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
22 Ocak 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Stadı kapatılan Eskişehirspor’un maçı Afyonkarahisar’a alındı

Stadı kapatılan ’un maçı ’a alındı

Stadı kapatılan Eskişehirspor’un maçı Afyonkarahisar’a alındı

Eskişehir'de yoğun kar yağışının ardından güney tribünündeki 4 gergi demiri ve halatlarının zarar gördüğü gerekçesiyle stadı kullanıma kapanan ’un bu haftaki karşılaşmasını Zafer Stadı’nda oynayacağı açıklandı.

1'inci Lig ekiplerinden 'un maçlarını oynadığı ve 2016 yılında açılan 32 bin kişi kapasiteli 'nda çatı, çatı direkleri, gerdirme demirleri ve halatlarda yoğun kar yağışının ardından hasar meydana geldi. Çatının çökme tehlikesi nedeniyle , stadyumu 9 Ocak tarihinde kullanıma kapattı.

Eskişehir Yeni Stadyumu'nun çatısında meydana gelen hasar nedeniyle Eskişehir Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu'nun bugün yapılan incelemelerin ardından müsabaka oynamaya elverişli olmadığına karar verildi. Eskişehirspor Kulübü internet sitesinden yaptığı açıklamada karşılaşmasının Zafer Stadı'nda oynanacağı açıklandı. Kulüp açıklamasında, "Karar gereğinde takımımızın 26 Ocak 2020 Pazar günü saat 16.30'da oynayacağı Adanaspor TFF 1'inci Lig müsabakasının Afyon Zafer Stadı'nda oynanacağını kamuoyunun bilgilerine sunarız. Yaşanan mağduriyetin hem mali, hem de manevi anlamda bertaraf edimesi adına Eskişehir'de manevi desteğini bizlerden esirgemeyen tüm seçilmişlerin, atanmış ve şehri yönetmekle mükellef olan tüm ilgilileri Eskişehirspor yönetim kurulu olarak göreve davet ediyoruz" denildi.

  1. 22.01.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Stadı kapatılan Eskişehirspor’un maçı Afyonkarahisar’a alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN