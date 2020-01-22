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22 Ocak 2020, Çarşamba
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Aliağaspor FK’da hedef 3 puan

Aliağaspor FK’da hedef 3 puan

Spor Toto 'nin (BAL) 'u 2-1 mağlup ederek üç puanla başlayan Aliağaspor FK, 'a konuk olacak. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşma, 26 Ocak 2020 Pazar günü Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'nda saat 14.00’te başlayacak.

'nin 15. haftası, aynı puana sahip iki takımın kıran kırana mücadelesine sahne olacak. 8. grupta yer alan ve aynı puana sahip temsilcisi Aliağaspor FK ile temsilcisi kozlarını paylaşacak. 27 puana sahip olan ve averajla dördüncü sırada yer Aliağaspor FK'yı beşinci sıradaki Ayvalıkgücü Belediye Spor takip ediyor.

Karşılamanın hazırlıklarını yönetiminde sürdüren Aliağaspor FK, zorlu mücadeleden mutlak üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Günü yaptığı tek idmanla tamamlayan sarı siyahlılarda sakat oyuncu bulunmazken, maçında kırmızı kart gören Coşkun Kılıç, Ayvalıkgücü Belediye Spor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Petkim Stadı'nda yaklaşık iki saat süren antrenmanda futbolcular taktik ağırlıklı çalışırken, Teknik Sorumlu Mustafa Bahadır, oynanan taktik maçı sık sık durdurarak oyuncularına saha içinde neler yapmaları gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.

"ÜÇ PUANI ALIP ALİAĞA'YA DÖNECEĞİZ"
Aliağaspor FK'da forma giydiği sırada futbolu bırakarak teknik ekibe katılan ve yardımcı antrenörlük görevine getirilen Güray Kula, zorlu deplasman öncesinde şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ligin galibiyetle başladık. Aldığımız galibiyet bize iyi bir moral oldu. Önümüzdeki her hafta bizim için final; ama biz maçlara tek tek bakıyoruz. Ayvalık deplasmanı çok zor bir deplasman olsa da takım olarak çok iyi hazırlanıyoruz. İyi konsantre olmuş durumdayız. Hedeflerimiz doğrultusunda üç puanı alıp Aliağa'ya döneceğiz"

Futbola başladığı yerde futbola son noktayı koyduğunu da sözlerine ekleyen Kula, "Burada olmak ve teknik ekibe katılmış olmak beni çok mutlu etti. Bana bu görevi layık gören başta Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar olmak üzere kulüp başkanımız Kamil Önal'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

  1. 22.01.2020
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