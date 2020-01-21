Timsah'ın iki avcısı!
Bursaspor, 18 haftada bulduğu 27 golle, 1.Lig'in "en skorer 2. takımı" unvanını elde ederken; bunların 10'una Kubilay ve Seleznov imza attı. 14 farklı futbolcunun tabelaya etki ettiği Timsah'ta, Kubilay ve Seleznov 5'er gol attı. Özer, Emirhan, Diarra, Recep ile Ali Akman da 2'şer golle bu ikiliyi takip ediyor.
Bursaspor, 18 haftada bulduğu 27 golle, 1.Lig'in "en skorer 2. takımı" unvanını elde ederken; bunların 10'una Kubilay ve Seleznov imza attı. 14 farklı futbolcunun tabelaya etki ettiği Timsah'ta, Kubilay ve Seleznov 5'er gol attı. Özer, Emirhan, Diarra, Recep ile Ali Akman da 2'şer golle bu ikiliyi takip ediyor.
- 21.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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