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21 Ocak 2020, Salı
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'ın iki avcısı!

Timsah'ın iki avcısı!

, 18 haftada bulduğu 27 golle, 1.'in "en skorer 2. takımı" unvanını elde ederken; bunların 10'una ve imza attı. 14 farklı futbolcunun tabelaya etki ettiği 'ta, Kubilay ve Seleznov 5'er gol attı. , , , ile da 2'şer golle bu ikiliyi takip ediyor.

, 18 haftada bulduğu 27 golle, 1.'in "en skorer 2. takımı" unvanını elde ederken; bunların 10'una ve imza attı. 14 farklı futbolcunun tabelaya etki ettiği 'ta, Kubilay ve Seleznov 5'er gol attı. , , , ile da 2'şer golle bu ikiliyi takip ediyor.

  1. 21.1.2020
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