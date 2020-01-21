Demir'den gol şov!
TFF 1. Lig’de 18’inci haftanın kapanış maçında Adana Demir, deplasmanda Balıkesir’i Dibba (2), Hasan Kılıç, Erkan Zengin, Aosman ve Volkan Şen’in golleriyle farklı yendi.
İlk yarının son haftalarında yakaladığı çıkışla Süper Lig hedefine göz kırpan Adana Demir, ikinci yarıya fırtına gibi başladı. Yeni transferleriyle güçlenen Mavi Şimşekler, deplasmanda karşılaştığı Balıkesirspor'u Pa Dibba (2), Hasan Kılıç, Erkan Zengin, Aosman ve Volkan'ın golleriyle 6-1 yenip puanını 27'ye yükseltti.
Adana Demirspor, Balıkesir'i deplasmanda yenerek ikinci sıradaki Erzurum ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi.
- 21.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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