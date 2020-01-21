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21 Ocak 2020, Salı
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Demir'den gol şov!

Demir'den gol şov!

1. Lig’de 18’inci haftanın kapanış maçında , deplasmanda ’i Dibba (2), , , Aosman ve ’in golleriyle farklı yendi.

İlk yarının son haftalarında yakaladığı çıkışla hedefine göz kırpan , ikinci yarıya fırtına gibi başladı. Yeni transferleriyle güçlenen Mavi Şimşekler, deplasmanda karşılaştığı 'u Pa Dibba (2), , , Aosman ve Volkan'ın golleriyle 6-1 yenip puanını 27'ye yükseltti.

, 'i deplasmanda yenerek ikinci sıradaki ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi.

  1. 21.1.2020
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