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20 Ocak 2020, Pazartesi
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kendine geldi

Osmanlıspor kendine geldi

Osmanlı, ’da Beykan ve Arif’in kendi kalesine attığı golle 8 maç sonra kazandı.

Osmanlı kötü gidişatını 'da bitirdi. 8 maçtır kazanamayan başkent ekibi, ikinci yarıya galibiyetle başladı. 14'te Ali Eren'in asistinde Beykan Şimşek takımını öne geçirdi: 0-1. İlk yarı bu sonuçla bitti. 58'de Osmanlı'nın kullandığı kornerde Arif Morkaya kendi ağlarını havalandırdı: 0-2. 'un kazanamama serisi 9 maça yükseldi.
  1. 20.1.2020
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