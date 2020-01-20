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20 Ocak 2020, Pazartesi
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’a 86’da darbe

Erzurum’a 86’da darbe

Dadaşlar, 40’ta Scuk’la öne geçti. 86’da İstanbulspor’a 1 puanı getirdi.

'ın puan kaybettiği haftada liderle aradaki farkı indirmek isteyen , İstanbul'da istediğini alamadı. 40'ta Hasan Hatipoğlu'nun pasında bir anda dönüp nefis vuran Jasmin Scuk takımını öne geçirdi: 0-1. 86'da sağdan Zafer Şensoy'un serbest vuruşunda kafayı vuran , İstanbulspor'a 1 puanı kazandırdı.
  1. 20.1.2020
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