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20 Ocak 2020, Pazartesi
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Diriliş Es-Es

Diriliş Es-Es

Sezon başında 9 puan silme cezası alan, devre arasında tüm yabancılarını kaybeden kırmızı-siyahlılar, 88’de Onur’un golüyle ’nü yendi.

kabus gibi başlayan , maddi sıkıntılar yüzünden 9 puan silme cezası almıştı. 2 kez hoca, 1 kez yönetim değiştiren Es-Es, devre arasında da tüm yabancı oyuncularını kaybetmişti. deplasmanında yeni bir başlangıç yapmak isteyen kırmızısiyahlılar 3 puanı tek golle aldı. 22'de Süleyman Olgun'un penaltısını kaleci Ekrem kurtardı. 88'de kontratağa müthiş çıkan Eskişehirspor, soldan Cemali Sertel'in ortasında topla buluşan kontrol edip fileleri sarstı: 0-1. Eskişehirspor 3 altın puan alarak ligde kalma umutlarını yeşertti. Keçiörengücü ise 28 puanda kaldı.

  1. 20.1.2020
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