Diriliş Es-Es
Sezon başında 9 puan silme cezası alan, devre arasında tüm yabancılarını kaybeden kırmızı-siyahlılar, 88’de Onur’un golüyle Keçiörengücü’nü yendi.
Sezona kabus gibi başlayan Eskişehirspor, maddi sıkıntılar yüzünden 9 puan silme cezası almıştı. 2 kez hoca, 1 kez yönetim değiştiren Es-Es, devre arasında da tüm yabancı oyuncularını kaybetmişti. Keçiörengücü deplasmanında yeni bir başlangıç yapmak isteyen kırmızısiyahlılar 3 puanı tek golle aldı. 22'de Süleyman Olgun'un penaltısını kaleci Ekrem kurtardı. 88'de kontratağa müthiş çıkan Eskişehirspor, soldan Cemali Sertel'in ortasında topla buluşan Onur Bayramoğlu kontrol edip fileleri sarstı: 0-1. Eskişehirspor 3 altın puan alarak ligde kalma umutlarını yeşertti. Keçiörengücü ise 28 puanda kaldı.
- 20.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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