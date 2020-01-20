Diriliş Es-Es

Sezona kabus gibi başlayan Eskişehirspor, maddi sıkıntılar yüzünden 9 puan silme cezası almıştı. 2 kez hoca, 1 kez yönetim değiştiren Es-Es, devre arasında da tüm yabancı oyuncularını kaybetmişti. Keçiörengücü deplasmanında yeni bir başlangıç yapmak isteyen kırmızısiyahlılar 3 puanı tek golle aldı. 22'de Süleyman Olgun'un penaltısını kaleci Ekrem kurtardı. 88'de kontratağa müthiş çıkan Eskişehirspor, soldan Cemali Sertel'in ortasında topla buluşan Onur Bayramoğlu kontrol edip fileleri sarstı: 0-1. Eskişehirspor 3 altın puan alarak ligde kalma umutlarını yeşertti. Keçiörengücü ise 28 puanda kaldı.