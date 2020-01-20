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20 Ocak 2020, Pazartesi
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Böyle penaltı görülmedi!

Böyle penaltı görülmedi!

2. Lig 'ta evinde 'yi 2-0 yendi fakat maçın önüne penaltı olayları geçti!

2. Lig 'ta evinde 'yi 2-0 yendi fakat maçın önüne penaltı olayları geçti! Maçın son dakikalarında penaltı kazanan konuk ekip, tekrar nedeniyle 3 kez beyaz noktaya geldi. 2. tekrardan sonra Uşak kalecisi Ersin Aydın, çizgi ihlalinden dolayı kırmızı kart yedi. Son penaltıda kaleye sağ bek Levent Aktuğ geçti ve penaltıyı kurtardı.
  1. 20.1.2020
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