Balıkesirspor Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'de ikinci devrenin heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Ligde 9. sırada bulunan Balıkesirspor sahasında 8. sıradaki Adana Demirspor'u konuk edecek. Süper Lig hedefi bulunan iki takımın da amacı mutlak üç puan...

BALIKESİRSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Balıkesirspor'un evine Adana Demirspor'u ağırlayacağı maç bugün saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports Max 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MEHMET AKYÜZ'Ü KADROSUNA KATTI

Adana Demirspor ocak ayı transfer döneminde kadrosunu Süper Lig ekibi Denizlispor'da kadro dışı bırakılan golcü oyuncu Mehmet Akyüz'le güçlendirdi. Mavi-lacivertliler daha önce de Norveç 1. Lig takımlarından FK Haugesund'da forma giyen 20 yaşında Malili forvet oyuncusu Ibrahima Kone ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştı.

BALIKESİR'İN 6 OYUNCUSU TAKIMDAN AYRILDI

Devre arası kampını Antalya'da yapan Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da, Foxi Kethewoama'nın kampa katılmadığı, Doğa İşeri, Okan Alkan, Furkan Çil, Oğuzhan Çapar ve Atilla Özmen'in ise takımdan ayrıldığı belirtildi.Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, takımda eski dönem alacakları nedeniyle federasyona başvuran futbolcuların bulunduğu kaydedildi. Ödeme zamanında yapılamadığı için Doğa İşeri'nin arkadaşlarına veda ederek takımdan ayrıldığı, Foxi Kethewoama'nın ise kampa hiç katılmadığı bildirildi. Balıkesirspor'da asbaşkanlar Umut Kırtıl ve Mert Diker de istifa etti.



