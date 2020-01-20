Balıkesirspor Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
20 Ocak 2020, Pazartesi
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Haberler TFF 1.Lig Haberleri Balıkesirspor Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Balıkesirspor Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

1. Lig'in 18. haftasında sahasında temsilcisi 'u konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi ev sahibi takım topladığı 24 puanla 9. sırada bulunurken, aynı puanlı konuk ekip rakibinin bir sıra üstünde 8. sırada yer alıyor. Peki, Balıkesirspor- Demirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

1. Lig'de ikinci devrenin heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Ligde 9. sırada bulunan sahasında 8. sıradaki 'u konuk edecek. hedefi bulunan iki takımın da amacı mutlak üç puan...

BALIKESİRSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Balıkesirspor'un evine Demirspor'u ağırlayacağı maç bugün saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports Max 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MEHMET AKYÜZ'Ü KADROSUNA KATTI

Adana Demirspor ocak ayı transfer döneminde kadrosunu Süper Lig ekibi Denizlispor'da kadro dışı bırakılan golcü oyuncu 'le güçlendirdi. Mavi-lacivertliler daha önce de Norveç 1. Lig takımlarından FK Haugesund'da forma giyen 20 yaşında Malili forvet oyuncusu Ibrahima Kone ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştı.

BALIKESİR'İN 6 OYUNCUSU TAKIMDAN AYRILDI

Devre arası kampını 'da yapan Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da, 'nın kampa katılmadığı, , Okan Alkan, Furkan Çil, Oğuzhan Çapar ve Atilla Özmen'in ise takımdan ayrıldığı belirtildi.Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, takımda eski dönem alacakları nedeniyle federasyona başvuran futbolcuların bulunduğu kaydedildi. Ödeme zamanında yapılamadığı için Doğa İşeri'nin arkadaşlarına veda ederek takımdan ayrıldığı, Foxi Kethewoama'nın ise kampa hiç katılmadığı bildirildi. Balıkesirspor'da asbaşkanlar Umut Kırtıl ve Mert Diker de istifa etti.


  1. 20.01.2020
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