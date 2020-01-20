Altınordu'da Anıl Koç'la yollar ayrılıyor
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da devre arasında takımdan ayrılma kararı alan Anıl Koç'la yollar resmi olarak ayrılıyor. Bir süredir özel antrenörle çalışmalarını sürdüren gurbetçi oyuncu yönetimin 'kal' teklifini kabul etmedi.
Kamp döneminde takıma katılmayan ve bir süredir özel antrenör eşliğinde antrenman yapan gurbetçi futbolcu, yönetimin, "Takımda kal" çağrısını kabul etmedi. Anıl'ın menajerinin futbolcunun sözleşmesinde yer alan, "500 bin TL'ye serbest kalır" maddesinden yararlanıp bu parayı ödeyerek fesih işlemi uygulayacağı öğrenildi. Sol kanatta görev alan tecrübeli futbolcunun Süper Lig'den bir ekiple anlaşmaya yakın olduğu bildirildi.
Anıl, ilk yarıda kırmızı-lacivertli formayla rakip filelere 5 gol bıraktı.
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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