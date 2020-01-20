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20 Ocak 2020, Pazartesi
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Altınordu'da 'la yollar ayrılıyor

Altınordu'da Anıl Koç'la yollar ayrılıyor

1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da devre arasında takımdan ayrılma kararı alan 'la yollar resmi olarak ayrılıyor. Bir süredir özel antrenörle çalışmalarını sürdüren gurbetçi oyuncu yönetimin 'kal' teklifini kabul etmedi.

Kamp döneminde takıma katılmayan ve bir süredir özel antrenör eşliğinde antrenman yapan gurbetçi futbolcu, yönetimin, "Takımda kal" çağrısını kabul etmedi. Anıl'ın menajerinin futbolcunun sözleşmesinde yer alan, "500 bin TL'ye serbest kalır" maddesinden yararlanıp bu parayı ödeyerek fesih işlemi uygulayacağı öğrenildi. Sol kanatta görev alan tecrübeli futbolcunun 'den bir ekiple anlaşmaya yakın olduğu bildirildi.

Anıl, ilk yarıda kırmızı-lacivertli formayla rakip filelere 5 gol bıraktı.


  1. 20.01.2020
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