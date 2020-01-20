Altınordu'da Anıl Koç'la yollar ayrılıyor

Kamp döneminde takıma katılmayan ve bir süredir özel antrenör eşliğinde antrenman yapan gurbetçi futbolcu, yönetimin, "Takımda kal" çağrısını kabul etmedi. Anıl'ın menajerinin futbolcunun sözleşmesinde yer alan, "500 bin TL'ye serbest kalır" maddesinden yararlanıp bu parayı ödeyerek fesih işlemi uygulayacağı öğrenildi. Sol kanatta görev alan tecrübeli futbolcunun Süper Lig'den bir ekiple anlaşmaya yakın olduğu bildirildi.

Anıl, ilk yarıda kırmızı-lacivertli formayla rakip filelere 5 gol bıraktı.