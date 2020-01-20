Adana Demirspor gol oldu yağdı!

Adana Demirspor, 6. dakikada Pa Dibba'nın golüyle perdeyi açtı. 35. dakikada Hasan Klıç, 37. dakikada Erkan Zengin, 39. dakikada Aosman, 59. dakikada ikinci kez Dibba ve 68. dakikada Volkan Şen ile skor 6-0'a geldi. Balıkesirspor, 77. dakikada Nemanja Andusic'in golüyle maçın skorunu belirledi.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor, puanını 27'ye yükseltti ve ilk 6'yı 2 puan geriden takibini sürdürdü. Balıkesirspor ise 24 puanda kaldı.

Adana Demirspor, gelecek hafta sahasında Boluspor ile karşılaşacak. Balıkesirspor ise BB Erzurumspor'a konuk olacak.