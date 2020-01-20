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20 Ocak 2020, Pazartesi
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Demirspor gol oldu yağdı!

Adana Demirspor gol oldu yağdı!

1. Lig’in 18. hafta müsabakasında ile Demirspor karşılaştı. Müsabakayı 6-1 kazanarak ikinci yarıya güzel bir başlangıç yaptı.

Demirspor, 6. dakikada Pa Dibba'nın golüyle perdeyi açtı. 35. dakikada Hasan Klıç, 37. dakikada , 39. dakikada Aosman, 59. dakikada ikinci kez Dibba ve 68. dakikada ile skor 6-0'a geldi. , 77. dakikada Nemanja Andusic'in golüyle maçın skorunu belirledi.

Bu sonucun ardından , puanını 27'ye yükseltti ve ilk 6'yı 2 puan geriden takibini sürdürdü. Balıkesirspor ise 24 puanda kaldı.

Adana Demirspor, gelecek hafta sahasında ile karşılaşacak. Balıkesirspor ise BB Erzurumspor'a konuk olacak.

  1. 20.01.2020
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