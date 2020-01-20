Adana Demirspor Balıkesirspor'a gol oldu yağdı! Erkan Zengin ve Volkan Şen yıldızlaştı...
TFF 1. Lig’in 18. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Adana Demirspor karşılaştı. Müsabakayı Adana Demirspor 6-1 kazanarak ikinci yarıya güzel bir başlangıç yaptı. Mücadelede Süper Lig'in eski yıldızlarından Erkan Zengin ile Volkan Şen adeta yıldızlaştı... Adana Demirspor, karşılaşmanın 6. dakikasında Pa Dibba'nın golüyle perdeyi açtı. 35. dakikada Hasan Kılıç, 37. dakikada Erkan Zengin, 39. dakikada Aosman, 59. dakikada ikinci kez Dibba ve 68. dakikada Volkan Şen ile skor 6-0'a geldi. Balıkesirspor, 77. dakikada Nemanja Andusic'in golüyle maçın skorunu belirledi.
Adana Demirspor, 6. dakikada Pa Dibba'nın golüyle perdeyi açtı. 35. dakikada Hasan Klıç, 37. dakikada Erkan Zengin, 39. dakikada Aosman, 59. dakikada ikinci kez Dibba ve 68. dakikada Volkan Şen ile skor 6-0'a geldi. Balıkesirspor, 77. dakikada Nemanja Andusic'in golüyle maçın skorunu belirledi.
Bu sonucun ardından Adana Demirspor, puanını 27'ye yükseltti ve ilk 6'yı 2 puan geriden takibini sürdürdü. Balıkesirspor ise 24 puanda kaldı.
Adana Demirspor, gelecek hafta sahasında Boluspor ile karşılaşacak. Balıkesirspor ise BB Erzurumspor'a konuk olacak.
- 20.01.2020
- Güncelleme: 21.01.2020 09:18
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Adana Demirspor Balıkesirspor'a gol oldu yağdı! Erkan Zengin ve Volkan Şen yıldızlaştı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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