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19 Ocak 2020, Pazar
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Yusuf Acer ’da

Yusuf Acer Erzurum’da

Erzurumspor, Çaykur 'den Yusuf Acer'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Erzurumspor, Çaykur 'den Yusuf Acer'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Sezon başında Altınordu'dan ekibine gelen 22 yaşındaki defans oyuncusu, 'in ilk yarısında hiç şans bulamamıştı. Yusuf Acer, sezon sonuna kadar 'da.
  1. 19.1.2020
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