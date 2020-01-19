Ümraniye son nefeste
TFF 1. Lig'de 18. hafta mücadelesinde Ümraniye, Altay'ı 1-0 mağlup etti. Ümraniye İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçildi.
TFF 1. Lig'de 18. hafta mücadelesinde Ümraniye, Altay'ı 1-0 mağlup etti. Ümraniye İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçildi. 87'de sağ taraftan kullanılan kornerde Tarık topu ağlara gönderdi ve takımına galibiyeti getirdi. Ümraniye, puanını 28'e yükseltti.
'GÜZEL BİR İVME YAKALADIK'
Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, "Zor bir maçı zor da olsa geçtik. Zaaflarımızı kapattığımızı düşünüyorum. Galip gelmek ve yukarıdaki ivmenin içinde olmak güzel" dedi.
- 19.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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