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19 Ocak 2020, Pazar
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Lidere çelme

Lidere çelme

İkinci yarının ilk haftasında ’ya konuk olan lider Hatayspor iki kez geriye düştüğü karşılaşmayı çeviremedi ve 1 puanla yetindi

1. Lig'de ilk yarıyı lider bitiren Hatayspor, ikinci devrenin ilk haftasında 'ya takıldı: 2-2. İkinci yarıya en yakın takipçisinin 6 puan önünde giren Hatayspor, iki kez geriye düştüğü maçtan 1 puan çıkarınca önemli bir avantajı yitirdi. Ev sahibi Altınordu, 6. dakikada Atakan ile öne geçti. Bu gole 33'te Mirkan ile karşılık veren Hatayspor, 4 dakika sonra Muhammed Mert'e engel olamayınca bir kez daha geriye düştü: 2-1. Lider, 64'te Selim Ilgaz ile bir kez daha skora denge getirmesine rağmen 3 puanı getirecek üçüncü golü bulamadı. 37 puanla zirvedeki yerini koruyan , gelecek hafta Menemen'i ağırlayacak.

  1. 19.1.2020
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