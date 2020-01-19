Lidere çelme

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı lider bitiren Hatayspor, ikinci devrenin ilk haftasında Altınordu'ya takıldı: 2-2. İkinci yarıya en yakın takipçisinin 6 puan önünde giren Hatayspor, iki kez geriye düştüğü maçtan 1 puan çıkarınca önemli bir avantajı yitirdi. Ev sahibi Altınordu, 6. dakikada Atakan ile öne geçti. Bu gole 33'te Mirkan ile karşılık veren Hatayspor, 4 dakika sonra Muhammed Mert'e engel olamayınca bir kez daha geriye düştü: 2-1. Lider, 64'te Selim Ilgaz ile bir kez daha skora denge getirmesine rağmen 3 puanı getirecek üçüncü golü bulamadı. 37 puanla zirvedeki yerini koruyan Hatay, gelecek hafta Menemen'i ağırlayacak.