Lidere çelme
İkinci yarının ilk haftasında Altınordu’ya konuk olan lider Hatayspor iki kez geriye düştüğü karşılaşmayı çeviremedi ve 1 puanla yetindi
TFF 1. Lig'de ilk yarıyı lider bitiren Hatayspor, ikinci devrenin ilk haftasında Altınordu'ya takıldı: 2-2. İkinci yarıya en yakın takipçisinin 6 puan önünde giren Hatayspor, iki kez geriye düştüğü maçtan 1 puan çıkarınca önemli bir avantajı yitirdi. Ev sahibi Altınordu, 6. dakikada Atakan ile öne geçti. Bu gole 33'te Mirkan ile karşılık veren Hatayspor, 4 dakika sonra Muhammed Mert'e engel olamayınca bir kez daha geriye düştü: 2-1. Lider, 64'te Selim Ilgaz ile bir kez daha skora denge getirmesine rağmen 3 puanı getirecek üçüncü golü bulamadı. 37 puanla zirvedeki yerini koruyan Hatay, gelecek hafta Menemen'i ağırlayacak.
- 19.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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