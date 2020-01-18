Son gözde Kenan

Alternatifli bir kadro kuran Erzurum, Gaziantep'ten Kenan Özer'i listesine ekledi. Mavi-beyazlı ekibin, 32 yaşındaki kanatla kısa sürede temasa geçeceği bildirildi. Kenan, ilk yarıda 13 lig maçında 1 gol ve 3 asistle oynadı. Kupada ise 4 maçta 4 gol, 1 asistle dikkat çekti.