Son gözde Kenan
Alternatifli bir kadro kuran Erzurum, Gaziantep'ten Kenan Özer'i listesine ekledi.
Alternatifli bir kadro kuran Erzurum, Gaziantep'ten Kenan Özer'i listesine ekledi. Mavi-beyazlı ekibin, 32 yaşındaki kanatla kısa sürede temasa geçeceği bildirildi. Kenan, ilk yarıda 13 lig maçında 1 gol ve 3 asistle oynadı. Kupada ise 4 maçta 4 gol, 1 asistle dikkat çekti.
- 18.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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