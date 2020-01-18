Çotanak'tan şov
Giresunspor, ikinci yarının açılış maçında Menemen’i deplasmanda Del Valle (2) ve Özgür Can’ın golleriyle yenerek 3 puanın sahibi oldu.
TFF 1. Lig'de gollü açılış... İkinci yarının ilk maçında Menemenspor'a konuk olan Giresunspor, 3 puanı 3 golle aldı: 3-0. Del Valle'nin 9. dakikada attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde kapayan Çotanaklar, 84. dakikada Özgür Can Özcan ile farkı ikiye çıkararak iyice rahatladı. İlk golün sahibi Del Valle, 90+5'te bir kez daha sahneye çıkarak karşılaşmanın skorunu belirledi. Giresunspor'un ikinci golünü kaydeden Özgür Can oyuna girdiği dakika içinde gol attı. Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, iyi bir futbol ortaya koyarak galibiyete uzandıklarını belirtti ve "Şimdi önümüzde Ümraniye maçı var. İlk 6'ya girebilmek adına çok önemli" dedi.
- 18.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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