Çotanak'tan şov

TFF 1. Lig'de gollü açılış... İkinci yarının ilk maçında Menemenspor'a konuk olan Giresunspor, 3 puanı 3 golle aldı: 3-0. Del Valle'nin 9. dakikada attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde kapayan Çotanaklar, 84. dakikada Özgür Can Özcan ile farkı ikiye çıkararak iyice rahatladı. İlk golün sahibi Del Valle, 90+5'te bir kez daha sahneye çıkarak karşılaşmanın skorunu belirledi. Giresunspor'un ikinci golünü kaydeden Özgür Can oyuna girdiği dakika içinde gol attı. Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, iyi bir futbol ortaya koyarak galibiyete uzandıklarını belirtti ve "Şimdi önümüzde Ümraniye maçı var. İlk 6'ya girebilmek adına çok önemli" dedi.