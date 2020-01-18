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18 Ocak 2020, Cumartesi
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Çotanak'tan şov

Giresunspor, ikinci yarının açılış maçında Menemen’i deplasmanda (2) ve ’ın golleriyle yenerek 3 puanın sahibi oldu.

1. Lig'de gollü açılış... İkinci yarının ilk maçında Menemenspor'a konuk olan Giresunspor, 3 puanı 3 golle aldı: 3-0. 'nin 9. dakikada attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde kapayan Çotanaklar, 84. dakikada Özcan ile farkı ikiye çıkararak iyice rahatladı. İlk golün sahibi Del Valle, 90+5'te bir kez daha sahneye çıkarak karşılaşmanın skorunu belirledi. Giresunspor'un ikinci golünü kaydeden Özgür Can oyuna girdiği dakika içinde gol attı. Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, iyi bir futbol ortaya koyarak galibiyete uzandıklarını belirtti ve "Şimdi önümüzde Ümraniye maçı var. İlk 6'ya girebilmek adına çok önemli" dedi.

  1. 18.1.2020
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