18’lik Yusuf Menemen’e
İlk yarının sürpriz ekiplerinden Menemenspor, Göztepe'nin genç oyuncusu Yusuf Talum'u kiralık olarak kadrosuna dahil etti.
İlk yarının sürpriz ekiplerinden Menemenspor, Göztepe'nin genç oyuncusu Yusuf Talum'u kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Futbola Kuşadası Trabzon Gençlikspor'da başlayan ve bu sezon başında Göztepe'de profesyonel olan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon sonuna kadar kiralandı.
- 18.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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