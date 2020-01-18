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18 Ocak 2020, Cumartesi
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18’lik Yusuf Menemen’e

18’lik Yusuf Menemen’e

İlk yarının sürpriz ekiplerinden Menemenspor, 'nin genç oyuncusu 'u kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

İlk yarının sürpriz ekiplerinden Menemenspor, 'nin genç oyuncusu 'u kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Kuşadası Gençlikspor'da başlayan ve bu sezon başında Göztepe'de profesyonel olan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon sonuna kadar kiralandı.

  1. 18.1.2020
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