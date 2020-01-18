18’lik Yusuf Menemen’e

İlk yarının sürpriz ekiplerinden Menemenspor, Göztepe'nin genç oyuncusu Yusuf Talum'u kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Futbola Kuşadası Trabzon Gençlikspor'da başlayan ve bu sezon başında Göztepe'de profesyonel olan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon sonuna kadar kiralandı.