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17 Ocak 2020, Cuma
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Timsah’ta son bomba

Timsah’ta son bomba Kerem Can

ve ’ü alan , sol bek ile de anlaştı.

'e dönmek için kolları sıvayan , transferde durmak bilmiyor. ve 'e imza attıran yeşil-beyazlılar, 'den ayrılan Akyüz'le de anlaşma sağladı. Teklife 'evet' diyen 31 yaşındaki sol bekin şehre geldiği belirtildi. Kerem bu sezon ligde süre alamazken; kupada 2 maça çıktı.
  1. 17.1.2020
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