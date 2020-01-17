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17 Ocak 2020, Cuma
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‘Çinemre’ ’da

‘Çinemre’ Adana’da

, 'nin 25 yaşındaki stoperi Hakan Çinemre'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

, 'nin 25 yaşındaki stoperi Hakan Çinemre'yi sezon sonuna kadar kiraladı. Uzun süre sakatlıklarla boğuşan Hakan, son üç sezonda yalnızca 5 maçta forma giydi.
  1. 17.1.2020
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