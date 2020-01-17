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17 Ocak 2020, Cuma
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Avcı’yı bitirdi

Altay Avcı’yı bitirdi

sıraları hedefleyen , transferlerine devam ediyor. 'ye imza attıran siyahbeyazlılar, 'yı da bitirdi.

sıraları hedefleyen , transferlerine devam ediyor. 'ye imza attıran siyahbeyazlılar, 'yı da bitirdi. 'ten ayrılan 30 yaşındaki on numara kampa katıldı.
  1. 17.1.2020
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