Yeni yıldızlar iddialı
Adanaspor'un yeni transferleri Amidou Diop ile Celil Yüksel iddialı konuştu. 26 yaşındaki 10 numara Diop, "Sahada bulunduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.
Adanaspor'un yeni transferleri Amidou Diop ile Celil Yüksel iddialı konuştu. 26 yaşındaki 10 numara Diop, "Sahada bulunduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi. 22 yaşındaki ön libero Celil Yüksel ise, "Engin hocamızla bu kötü durumdan kurtulup playoff'a kalmak istiyoruz" yorumunu yaptı.
- 16.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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