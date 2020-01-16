Yeni yıldızlar iddialı

Adanaspor'un yeni transferleri Amidou Diop ile Celil Yüksel iddialı konuştu. 26 yaşındaki 10 numara Diop, "Sahada bulunduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi. 22 yaşındaki ön libero Celil Yüksel ise, "Engin hocamızla bu kötü durumdan kurtulup playoff'a kalmak istiyoruz" yorumunu yaptı.