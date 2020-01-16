Yeni yıldızlar iddialı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
16 Ocak 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Yeni yıldızlar iddialı

Yeni yıldızlar iddialı

Yeni yıldızlar iddialı

'un yeni transferleri ile iddialı konuştu. 26 yaşındaki Diop, "Sahada bulunduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

'un yeni transferleri ile iddialı konuştu. 26 yaşındaki Diop, "Sahada bulunduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi. 22 yaşındaki ön libero Celil Yüksel ise, "Engin hocamızla bu kötü durumdan kurtulup playoff'a kalmak istiyoruz" yorumunu yaptı.

  1. 16.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni yıldızlar iddialı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN