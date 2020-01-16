Samsun'dan iki imza

Müjdeli haberi teknik direktör Ertuğrul Sağlam verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Muhsin Yıldırım ile anlaşmıştık. Muhsin bize yardım edeceğine inandığımız hem merkez orta saha hem de sağ bek mevkisinde oynayabilen, genç, dinamik ve karakterine sonuna kadar inandığımız arkadaşımız. Bugün de hem stoper hem de ön tarafta kanat ile forvette oynayabilen 2 isimle anlaştık. Burak Çalık ile 1.5 yıllık, Veli Çetin ile de 1 yılı opsiyonluk olmak üzere 2.5 yıllık anlaşma sağlandı" diye konuştu. Tüm maçların final niteliğinde olduğunu ifade eden Sağlam, "Bizim 16 tane final maçımız var. Bu maçların 15 tanesini bir kenara bıraktık. Bugün bizim için belki de hayati bir maç olan, final niteliği taşıyan karşılaşma Pendikspor karşılaşmasıdır. Pendikspor'u geçeceğiz" yorumunu yaptı.



25 yaşındaki 1.93'lük stoper Veli Çetin bu sezon sadece 1 kez Türkiye Kupası maçında forma giydi. 30 yaşındaki Burak Çalık ise bu sezon 7 maçta; 2 gol, 5 asist yaptı.