Lazar ayrıldı
Ümraniye'de Rumen futbolcu Valentin Lazar'ın sözleşmesi feshedildi. Ümraniye'den yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtilerek, "Kendisine bugüne kadar takımımıza kattıkları için teşekkür eder, başarılar dileriz" denildi.
Ümraniye'de Rumen futbolcu Valentin Lazar'ın sözleşmesi feshedildi. Ümraniye'den yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtilerek, "Kendisine bugüne kadar takımımıza kattıkları için teşekkür eder, başarılar dileriz" denildi.
- 16.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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