Lazar ayrıldı

Ümraniye'de Rumen futbolcu Valentin Lazar'ın sözleşmesi feshedildi. Ümraniye'den yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtilerek, "Kendisine bugüne kadar takımımıza kattıkları için teşekkür eder, başarılar dileriz" denildi.