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16 Ocak 2020, Perşembe
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Lazar ayrıldı

Lazar ayrıldı

'de Rumen futbolcu 'ın sözleşmesi feshedildi. Ümraniye'den yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtilerek, "Kendisine bugüne kadar takımımıza kattıkları için teşekkür eder, başarılar dileriz" denildi.

'de Rumen futbolcu 'ın sözleşmesi feshedildi. Ümraniye'den yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtilerek, "Kendisine bugüne kadar takımımıza kattıkları için teşekkür eder, başarılar dileriz" denildi.

  1. 16.1.2020
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